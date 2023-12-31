В Apple объяснили отсутствие игр на Mac

Менеджер по маркетингу продуктов Apple для Mac Гордон Кеппел рассказал в интервью изданию Inverse о будущем компьютеров компании на рынке видеоигр. Материал доступен на сайте медиа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В разговоре с журналистами Кеппел объяснил, почему для Mac выходит не так много ААА-тайтлов, как для других платформ. По его словам, для появления большого количества видеоигр необходимо желание разработчиков. В этой связи многие крупные проекты даже не собираются адаптировать под девайсы бренды. "Мы постоянно прислушиваемся к отзывам и ищем способы улучшить App Store", - подчеркнул топ-менеджер фирмы.

По словам Гордона Кеппела, у Apple есть амбиции превратить Mac в одну из главных игровых платформ на рынке. Представитель корпорации рассказал, что у Apple есть линейка производительных процессоров, а компьютеры имеют высококачественные дисплеи и динамики.

В заключении Кеппел сообщил, что в компании намерены наладить более быстрое портирование игр на компьютеры Mac. В качестве примера представитель Apple привел ААА-игры Lies of P и Baldur's Gate 3, которые появились на Mac параллельно с релизом на ПК и консолях.

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