Перечислены главные IT-прорывы 2023 года

Журналисты издания Engadget перечислили главные релизы в сфере IT по итогам 2023 года. Список доступен на сайте медиа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь авторы отметили Threads - новую соцсеть от Meta, которая собрала аудиторию 100 миллионов пользователей в месяц. Также специалисты назвали одним из прорывов генеративный искусственный интеллект (ИИ), главным представителем технологии оказался чат-бот ChatGPT.

В список попала гарнитура дополненной реальности Apple Vision Pro: "это что-то действительно новое, и оно может в конечном итоге проложить путь к нашему будущему пространственных вычислений". Также авторы отметили, что на смартфонах Apple появится поддержка стандарта обмена сообщениями RCS, уже добавили поддержку протокола Qi 2 и порт USB-C.

Специалисты выделили складные смартфоны, которые в 2023 году обрели еще большую популярность. Также среди геймеров стали более востребованы компактные игровые приставки - Steam Deck, ASUS ROG Ally и другие гаджеты. В заключение авторы Engadget отметили проект Илона Маска Neuralink, который получил от американских властей право на проведение испытаний на людях.

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