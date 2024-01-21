Встроенный в Android календарь перестанет работать на старых смартфонах

Google намерена прекратить поддержку своего популярного приложения Calendar на устройствах с операционной системой Android 7 Nougat и ниже. Это означает, что миллионы пользователей не смогут пользоваться фирменным календарем Google, сообщает портал AndroidPolice, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Энтузиасты обнаружили, что обновленная версия приложения получила скрытое уведомление, призывающее пользователей обновиться до Android Oreo (8.0) или более свежей версии. В противном случае приложение перестанет функционировать.

По данным аналитиков, смартфонами с Android 7 Nougat владеют по меньшей мере 2,6% пользователей по всему миру. Она была выпущена в 2016 году. По подсчетам экспертов, отказ от этой версии означает, что около 50 млн устройств останутся без доступа к Google Calendar. Самой распространенной версией Android является 13-я версия, которая занимает 22,4% рынка.

Тем не менее пользователи могут использовать другие календари, которые поддерживаются Android 7. Также владельцы старых смартфонов могут обновить свою операционную систему до Android 8, если такая возможность предусмотрена, либо перейти на кастомную прошивку с актуальной версией Android.

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