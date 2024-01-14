Sony может прекратить выпуск консолей

Sony PlayStation, лидер игровой индустрии, испытывает финансовый кризис, который может привести к ликвидации подразделения. Об этом сообщает портал Ferra со ссылкой на японского аналитика и инвестора okkubbq, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, Sony скрывала от общественности факт провала продаж консолей PlayStation 5. Якобы на данный момент на складах компании осталось более 13 млн нереализованных устройств, что свидетельствует о низком интересе геймеров к консоли.

Кроме того, после объявления об уходе главы Playstation Джима Райана игровое подразделение Sony так и не назвало имя генерального директора. Это также вызывает у эксперта сомнения по поводу планов компании о будущем стратегическом развитии.

По слухам, которые приводит okkubbq, Sony рассматривает вариант выхода из игрового рынка, так как он не приносит прибыли. Якобы компания столкнулась с общими финансовыми проблемами, а ее долг составляет более $30 млрд.

Тем не менее к данным утверждениям стоит относиться скептически, считают пользователи сети и эксперты.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!