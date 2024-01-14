Новый флагманский смартфон Vivo при нагрузке теряет половину производительности

Флагманский смартфон Vivo X100 Pro на базе процессора MediaTek Dimensity 9300 при нагрузке перегревается и теряет почти 50% от изначальной производительности. Об этом сообщает портал WCCFTech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несмотря на то, что линейка смартфонов Vivo X100 оснащена специальной системой охлаждения с испарительной камерой, это не помогает "железу" работать без снижения мощности. Так, при запуске теста CPU Throttling Test, который создает максимальную нагрузку на чип, производительность процессора падает более чем в два раза после первого цикла тестирования. По итогам теста смартфон терял максимум до 46% от исходного уровня производительности. Средний показатель составил 72%.

По данным теста, одно из ядер процессора снижает свою частоту до 0,60 ГГц, тогда как остальные работают при 1,20-1,50 ГГц. Это может негативно сказаться на работе смартфонов в реальных сценариях использования, особенно в играх. Например, сначала устройство будет демонстрировать высокую мощность, но со временем игры начнут зависать.

Чип Dimensity 9300 оснащен одним ядром Cortex-X4 с частотой 3.25 ГГц, тремя Cortex-X4 на 2.85 ГГц и четырьмя Cortex A720 с частотой 2 ГГц.

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