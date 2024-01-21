Названы основные потребители складных смартфонов

Представители молодого поколения чаще интересовались складными смартфонами, чем другие пользователи. Об этом сообщает издание ZDNet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа сослались на данные онлайн-сервиса Decluttr, специалисты которого оценили популярность складных смартфонов. Эксперты назвали основных потребителей подобных гаджетов - ими оказались представители поколения Z и молодые миллениалы, родившиеся в конце 90-х.

По оценкам аналитиков, среди упомянутой возрастной группы интерес к складным устройствам за год вырос на 15 369 процентов. Директор по маркетингу Decluttr Лиам Хоули заметил, что повышенный интерес к раскладушкам вызван тем, что молодые люди начинают переосмысливать свой опыт, также на них влияют ностальгические чувства. Хоули подчеркнул, что многие миллениалы вспоминают свое детство, когда на рынке были распространены простые телефоны и раскладные гаджеты.

Интерес к складным смартфонам также демонстрирует статистика поисковых запросов. Так, за последние 12 месцев количество запросов в Google "раскладушка Motorola Razr" выросло на 241 процент, "раскладной телефон Oppo" - на 511 процентов.

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