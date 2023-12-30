Бесплатный чат-бот на основе ИИ от Microsoft вышел на iOS

Американская корпорация Microsoft выпустила интеллектуальный чат-бот Copilot (ранее - Bing Chat) для устройств компании Apple. Программа появилась в магазине приложений Apple App Store, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Версия Copilot для iOS и iPadOS вышла через несколько дней после выхода Copilot для мобильных устройств на Android.

Приложение работает аналогично версии OpenAI ChatGPT для мобильных устройств. Оно позволяет задавать вопросы, составлять электронные письма и обобщать сложные текстовые материалы, а также создавать изображения посредством интеграции с генератором графики по текстовым описаниям DALL-E3.

Copilot использует новейшую нейросеть на основе большой языковой модели GPT-4 от компании OpenAI. В Microsoft пообещали оставить приложение бесплатным для всех пользователей в отличие от ChatGPT, функции которого доступны по подписке.

Microsoft продвигает чат-бот Copilot отдельно от своей поисковой системы Bing. Наряду с выпуском приложений для iOS и Android компания также создала собственный веб-интерфейс для нейросети.

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