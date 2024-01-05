В iPhone 16 Pro появится новая сверхширокоугольная камера

iPhone 16 Pro может быть оснащен модернизированной сверхширокоугольной камерой с 48-мегапиксельным сенсором. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера, который выступает в китайской соцсети Weibo под ником Instant Digital, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным инсайдера, в iPhone 16 Pro будут использоваться два сенсора с разрешением 48 МП: в основной камере и сверхширокоугольной. Новая матрица должна позволить сверхширокоугольной камере захватывать больше света, что приведет к улучшению качества фотографий при съемке в режиме 0,5×. В первую очередь качество повысится в условиях низкой освещенности.

Это также означает, что ‌iPhone 16 Pro‌ может получить возможность снимать 48-мегапиксельные фотографии ProRAW в сверхширокоугольном режиме. Такие фотографии сохраняют больше деталей в файле изображения, что обеспечивает пользователя большей гибкость при редактировании снимков.

MacRumors пишет, что Instant Digital - это умеренно-надежный источник информации о процессах в Apple. Например, до этого инсайдер первым сообщил о релизе желтого iPhone 15, появлении поддержки Spatial Video в iPhone 15 Pro, минорном обновлении Apple Watch Series 9 и не только.

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