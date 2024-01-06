В смартфонах появится рекордный зум

В 2024 году благодаря оборудованию Samsung на рынок выйдет смартфон, имеющий камеру с рекордным зумом. Об этом сообщает издание TechSpot, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа сослались на отчет известного инсайдера под ником Digital Chat Station, который рассказал, что Samsung выпустит 200-мегапиксельный сенсор с поддержкой 200-кратного увеличения. Первым телефон с таким объективом выпустит компания Vivo, которая находится под контролем китайской корпорации BBK Electronics.

По информации специалиста, будущий смартфон получит название X100 Pro Plus. Камера девайса будет оснащена сенсором размером 1/1,5 дюйма и фокусным расстоянием 100 миллиметров. Также в камере устройства появится 10-кратный оптический зум.

Смартфон должен получить процессор Snapdragon 8 Gen 3, экран с разрешением 2К, 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. Сроки выхода Vivo X100 Pro Plus не раскрываются.

В материале говорится, что телефоны бренда Vivo по большей части распространены в Китае и развивающихся странах. Однако телеобъектив с 200-кратным зумом может появиться и в устройствах брендов OnePlus, Oppo, iQOO и Realme, которые тоже принадлежат BBK.

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