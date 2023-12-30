В Китае выпустили первый спутник системы-конкурента SpaceX Starlink

Первый спутник проекта G60 Starlink выпустили в Китае на заводе в районе Сунцзян города Шанхая. Аппарат станет частью будущей сети интернет-связи, которая составит конкуренцию американскому Starlink компании SpaceX миллиардера Илона Маска. Об этом сообщила китайская газета Shanghai Observer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Группировка G60 будет включать в себя около 12 тыс. орбитальных аппаратов. Первые 108 планируют запустить в 2024 году. Для сравнения, Starlink SpaceX сегодня располагает чуть более чем 5 тыс. спутников в космосе.

Проектом управляет государственная компания Shanghai Gesi Aerospace Technology (Genesat), созданная в 2022 году Академией инноваций микроспутников Китайской академии наук.

В документации, поданной в Международный союз электросвязи (МСЭ), спутники G60 описываются как недорогие, высокопроизводительные и высоконадежные. Вся система направлена ​​на предоставление услуг широкополосного интернет-доступа пользователям по всему миру.

G60 Starlink - вторая мегагруппировка связи на околоземной орбите после создания в 2021 году Китайской группы спутниковой сети для реализации национального проекта Guowang (SatNet) на 13 тыс. аппаратов.

Китай продолжает искать способы вывода на орбиту больших партий спутников, чтобы уложиться в установленные МСЭ сроки и гарантировать использование соответствующих частот.

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