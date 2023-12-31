2023-й год назван худшим в истории для разработчиков видеоигр

В 2023 году мировая отрасль по разработке видеоигр столкнулась с одними из самых масштабных сокращений за свою историю. Работы в данной сфере лишились более 9 тыс. человек, сообщает издание The Verge.

Большая часть увольнений пришлась на крупные видеоигровые предприятия. В сентябре американская компания Epic Games прекратила трудовые отношения с 830 сотрудниками. Epic Games известна как создатель популярной многопользовательской игры Fortnite, игрового движка Unreal Engine и интернет-магазина по продаже видеоигр и программного обеспечения Epic Game Store.

"Мы тратим гораздо больше денег, чем зарабатываем. [...] Я уже давно надеялся, что мы сможем пройти этот период без увольнений, но, оглядываясь назад, я вижу, что это было нереально", - прокомментировал сокращения генеральных директор Epic Games Тим Суини.

Шведский игровой издатель Embracer Group в 2023 году закрыл три принадлежавших ему студии и уволил более 900 сотрудников. Решение последовало вслед за провалом инвестиционной сделки на $2 млрд с государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии. Реструктуризация бизнеса также привела к отмене или заморозке многих проектов по разработке видеоигр.

Американская корпорация Hasbro уволила 1 тыс. работников, включая большую часть команды, которая помогла студии Larian создать одну из лучших видеоигр 2023 года по мнению геймеров и критиков - ролевое приключение Baldur's Gate 3.

Одна из крупнейших игровых компаний в мире Electronic Arts сократила свой штат на 6%, лишив работы 800 человек. Также увольнения прошли в таких известных фирмах как BioWare, Microsoft, Bungie, Naughty Dog, Ubisoft, Amazon, CD Projekt Red, Sega, Unity и Activision Blizzard.

Массовые увольнения создателей видеоигр привели к тому, что разработчики стали выступать за создание профсоюзов.

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