Главные IT провалы в 2023 году

Авторы издания Engadget перечислили самые провальные продукты и релизы в IT в 2023 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, cписок опубликован на сайте медиа.

В первую очередь журналисты выбрали соцсеть Twitter, которую переименовали в X после приобретения Илоном Маском. В материале говорится, что ресурс превратился в самую хаотичную социальную сеть в интернете. Также авторы отметили планшеты Microsoft Surface, которые провалились в продаже.

Одним из главных провалов 2023 года специалисты назвали выставку видеоигр E3, которую после череды переносов и отмен окончательно закрыли. "Мы писали о том, что отрасли не нужна E3, много лет назад", - отметили авторы.

В список также включили индустрию криптовалют: "Так много высокопоставленных людей, которые связали свою деятельность с криптовалютой, либо находятся в тюрьме, либо ожидают суда за мошенничество". В заключение журналисты выделили Reddit - весной руководители платформы сделали доступ к API площадки платным, из-за чего, по мнению экспертов, создали проблемы для пользователей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!