Лауреата Нобелевской премии мира Юнуса приговорили к сроку

Суд в Бангладеш приговорил лауреата Нобелевской премии мира Мухаммада Юнуса к шести месяцам заключения. Об этом пишет газета Dhaka Tribune, передает Day.Az.

По данным издания, вместе с Юнусом также был осужден глава основанной им телекоммуникационной компании Grameen Telecom Ашрафул Хасан. Обоим также назначили штрафы в размере 5 тыс. така ($45) по одной статье и 25 тыс. така ($227) - по другой. За неуплату штрафов осужденным грозит дополнительно 10 и 15 дней заключения соответственно.

83-летний экономист Мухаммад Юнус был удостоен Нобелевской премии мира в 2006 году за деятельность в интересах экономического развития. Он получил международное признание, когда начал предоставлять микрокредиты беднякам в сельских районах Бангладеш через Grameen Bank, который основал в 1983 году. Позднее премьер-министр страны Шейх Хасина обвинила Юнуса в финансовом закабалении крестьян, которые должны выплачивать процентные ставки в размере около 20% годовых по полученным кредитам.

В 2022 году Антикоррупционная комиссия Бангладеш начала расследование в отношении благотворительных фондов Юнуса.

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