Apple нарушила традицию, которой она следовала 12 лет

Apple нарушила традицию, которую поддерживала на протяжении 12 лет, не выпусктив новые iPad в 2023 году. Это первый раз, когда компания решила не выпускать новый планшет за весь календарный год с момента запуска линейки продуктов, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

С момента своего дебюта в 2010 году iPad стал важным продуктом для Apple и явным лидером на рынке планшетов. При этом компания выпускала как минимум одну новую модель каждый год. В последнее время компания выпускает целых четыре новые модели iPad в год.

Последние новые iPad вышли в октябре 2022 года. Единственной новинкой, связанной с iPad, выпущенной в 2023 году, был Apple Pencil с USB-C. Как пишет Macrumors, поскольку iPad стал более совершенным и широко распространенным, необходимость частых обновлений для многих потенциальных клиентов уменьшилась. Этот сдвиг в поведении потребителей мог бы побудить Apple пересмотреть свою стратегию в отношении планшетов, сосредоточив внимание на более эффективных и менее частых обновлениях оборудования.

Кроме того, Apple столкнулась с критикой в отношении растущей сложности линейки iPad, а также вопросов, касающихся направления iPadOS. Взяв годичный перерыв в выпуске новых выпусков, Apple, возможно, планирует изменить линейку/

Слухи и прогнозы аналитиков предполагают, что 2024 год станет очень интересным для линейки iPad: ожидается, что каждая модель, включая iPad начального уровня, iPad mini, iPad Air и iPad Pro, получит обновление аппаратного обеспечения. По слухам, с появлением 12,9-дюймовой модели iPad Air в 2024 году Apple может выпустить шесть моделей iPad за один календарный год. Ожидается, что флагманский iPad Pro представит как минимум дюжину новых функций, включая технологию дисплея OLED, чип Apple M3 и новую клавиатуру.

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