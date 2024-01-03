В Alibaba царит хаос

Неудачная попытка китайского технологического гиганта Alibaba разделить свой бизнес вызвала хаос внутри компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет Financial Times, ссылаясь на данные, полученные от девяти анонимных источников в технологическом гиганте.

По их словам, произошедшее сказывается на способности Alibaba эффективно конкурировать с другими игроками в сфере разработки искусственного интеллекта и расширять свое присутствие на западных рынках. Собеседники FT сообщают, что первоначальный план выделить шесть подразделений компании в отдельные предприятия был плохо продуман. Так, в ноябре было объявлено, что основной бизнес Alibaba, сосредоточенный в сфере онлайн-коммерции, не сможет эффективно развиваться в будущем без поставщика облачных решений Alibaba Cloud. Впоследствии было также отменено решение выделять в отдельный бизнес сеть принадлежащих Alibaba супермаркетов, а четкой информации о судьбе четырех других проектов нет.

Отсутствие прозрачности при разделении бизнеса и реструктуризации его частей приводит к тому, что сотрудники сталкиваются с внезапными увольнениями, а напряженность внутри компании растет. Сообщается также об ожесточенной внутренней борьбе между командами бывшего генерального директора Alibaba Дэниела Чжана и его преемника Эдди Ву. Будущее окружения Дэниела Чжана остается неопределенным после того, как в сентябре 2023 года он объявил об уходе из Alibaba, хотя должен был возглавить ее облачное подразделение, с которым Эдди Ву связывает надежды на дальнейшее развитие компании.

Как отмечает FT, заявляемый Alibaba курс на создание инновационных технологических продуктов противоречит ее решению о выплате дивидендов и планам по выкупу акций на средства, которые можно было бы вложить в дальнейшее развитие.

"Alibaba подает неоднозначные сигналы своими финансовыми решениями, - заявил изданию американский инвестор Кевин Сюй. - Это двойной проигрыш. Даже такие прибыльные технологические компании, как Alphabet и Amazon, не выплачивают дивиденды, потому что у них есть план дальнейшего роста и инноваций".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!