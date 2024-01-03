США тайно договорились с Катаром о сохранении своей крупнейшей авиабазы

США тайно продлили соглашение с Катаром об использовании крупнейшей военной авиационной базы на Ближнем Востоке Эль-Удейд еще на 10 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех представителей Пентагона и одного неназванного чиновника.

Авиабаза Эль-Удейд, расположенная в пустыне к юго-западу от столицы Катара Дохи, считается крупнейшим американским военным объектом на Ближнем Востоке, который может разместить более 10 тысяч военнослужащих. На ней также размещены контингенты Военно-воздушных сил Катара и Великобритании.

Телеканал обратил внимание, что в ходе визита на Эль-Удейд месяц назад глава Пентагона Ллойд Остин не упомянул о продлении соглашения. Администрация президента США Джо Байдена также ничего об этом не говорила. Соглашение было продлено в контексте усиления американского присутствия на Ближнем Востоке на фоне роста угроз со стороны поддерживаемых Ираном боевых групп в Ираке, Сирии и Йемене, отметил CNN.

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