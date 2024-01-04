Apple может отказаться от идеи собственного модема в iPhone

Apple может отказаться от разработки собственного модема 5G из-за технических трудностей. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на инсайдера yeux1122, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания Apple приобрела бизнес Intel по производству модемов еще в 2019 году, но так и не смогла выпустить свой чип в запланированные сроки. По данным источников, модем Apple имеет множество технических проблем, среди которых называют перегрев и низкую производительность. Это заставило компанию перенести дату выхода первого смартфона с собственным модемом с 2023 года на 2025-й или даже начало 2026 года.

По всей видимости, Apple продолжит сотрудничество с Qualcomm и заключит с компанией новый долгосрочный контракт.

Сообщение о возможном отказе Apple от собственного 5G-модема также подтвердил инсайдер Revegnus, который заявил, что слышал аналогичные сообщения от японского источника в цепочке поставок.

Ожидалось, что первым устройством с фирменным 5G-модедом окажется предстоящий iPhone SE четвертого поколения. Смартфону также приписывают современный дизайн в стиле iPhone 14 и отказ от Touch ID.

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