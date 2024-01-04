Microsoft добавит на клавиатуру кнопку быстрого доступа к ИИ - ВИДЕО
Американская компания Microsoft добавит на клавиатуры, производимые ее партнерами, специальную клавишу, обеспечивающую быстрый доступ к чат-боту на базе искусственного интеллекта Copilot, встроенного в Windows 11. Об этом сообщается в блоге компании, передает Day.Az.
"Появление клавиши Copilot станет первым существенным изменений клавиатур для работы с Windows 11 практически за три десятилетий. Мы верим, что это сподвигнет людей более легко влиться использование искусственного интеллекта", - отмечается в статье.
Там напомнили, что предыдущим изменением клавиатуры стало появление клавиши Windows, запускающей меню "Пуск".
Первые клавиатуры, на которых будет реализована новая кнопка, будут выпущены в феврале 2024 года в устройствах линейки Surface.
На предоставленном компанией видео показано, что Copilot заменит собой правую клавишу Control и будет размещаться ниже правого Shift.
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