Microsoft добавит на клавиатуру кнопку быстрого доступа к ИИ

Американская компания Microsoft добавит на клавиатуры, производимые ее партнерами, специальную клавишу, обеспечивающую быстрый доступ к чат-боту на базе искусственного интеллекта Copilot, встроенного в Windows 11. Об этом сообщается в блоге компании, передает Day.Az.

"Появление клавиши Copilot станет первым существенным изменений клавиатур для работы с Windows 11 практически за три десятилетий. Мы верим, что это сподвигнет людей более легко влиться использование искусственного интеллекта", - отмечается в статье.

Там напомнили, что предыдущим изменением клавиатуры стало появление клавиши Windows, запускающей меню "Пуск".

Первые клавиатуры, на которых будет реализована новая кнопка, будут выпущены в феврале 2024 года в устройствах линейки Surface.

На предоставленном компанией видео показано, что Copilot заменит собой правую клавишу Control и будет размещаться ниже правого Shift.

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