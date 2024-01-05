Цукерберг продал акции Meta

Бизнесмен Марк Цукерберг за два месяца избавился от акций своей компании Meta на $428 млн на фоне роста стоимости этих акций почти в два раза (на 194%). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Bloomberg.

Всего с 1 ноября 2022 года Цукерберг продал около 1,28 млн акций Meta. Перед этим он не выставлял их на продажу с 1 ноября 2021 года, то есть два года.

В феврале 2022 года стоимость акций Meta упала с $300 до $200 за бумагу, а в октябре 2022 года она упала до минимальных значений - ниже $100 за штуку. Однако затем стоимость этих акций почти непрерывно росла в течение года и в декабре 2023 года достигла рекордного уровня в $344 за штуку.

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