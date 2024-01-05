Microsoft массово раскритиковали за использование искусственного интеллекта

В одном из официальных аккаунтов Xbox в X (Twitter) появился пост со сгенерированной ИИ картинкой, что сильно не понравилось поклонникам бренда. Об этом сообщает издание Kotaku, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пост появился 27 декабря 2023 года в профиле ID@Xbox. В нем компания попросила подписчиков рассказать об инди-играх, которые их впечатлили в заканчивающемся году. Текст был проиллюстрирован изображением, с буквами ID на снежном холме, надписью Xbox и нарисованными людьми, резвящимися в снегу.

Подписчики сразу обратили внимание, что иллюстрация была сгенерирована при помощи ИИ. На это в первую очередь указали искаженные лица нарисованных людей, что является частой ошибкой ИИ, а также странные гаджеты в руках детей.

Пользователи сочли данный поступок лицемерным и обесценивающим труд независимых художников, которыми и являются инди-разработчики.

"Ничто так не говорит "нас не волнуют инди-разработчики", как использование ИИ. Если вы не можете нанять художника для поста в соцсетях, я очень сомневаюсь, что вы сделаете это с независимыми разработчиками", - написал юзер с ником NecroKuma3.

Вскоре после волны негативных комментариев администратор ID@Xbox удалил опальный пост. Xbox и Microsoft не дали СМИ официального комментария по этому поводу.

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