Американский подросток первым в истории прошел игру «Тетрис»

Подросток из штата Оклахома в США Уиллис Гибсон, предположительно, первым в истории полностью прошел оригинальную версию игры "Тетрис".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, oб этом пишет The New York Times (NYT).

По данным газеты, 13-летний Уиллис на игровой приставке фирмы Nintendo дошел до последнего 157-го уровня игры, достигнув момента, на котором игра "зависает" при счете 999999 из-за программных ограничений. Игрок рассказал изданию, что "он невероятно рад" своему достижению. По его словам, в "Тетрис" легко начать играть, но сложно добиться мастерства.

Отмечается, что до момента "зависания" игры раньше удавалось доходить лишь искусственному интеллекту.

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