Билл Гейтс вложился в разработку для дешёвой ветроэнергетики

Компания Airloom Energy из Вайоминга получила $4 млн от фонда Билла Гейтса Breakthrough Energy Ventures. Она предлагает концепцию установки мощностью 2,5 МВт с несколькими 25-метровыми опорами для подвешивания гусеничной конструкции овальной формы, на которой установлен ряд 10-метровых лопастей, соединённых тросом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, подобно парусникам, которые могут собирать энергию движения ветра в любом направлении, эти лопасти собирают энергию ветра, когда они движутся по специально ориентированному гусеничному треку.

Установка Airloom поместится на один грузовик, и для её монтажа не потребуются огромные турбинные башенные краны, а детали можно будет изготавливать на относительно небольших заводах, используя неспециализированные материалы.

Так, стоимость установки может составлять менее $225 тысяч, а её монтаж не превысит $6 млн.

Airloom утверждает, что такая конструкция снизит стоимость энергии ветра примерно до одной трети от её сегодняшнего уровня за киловатт-час. Она может составить около 1,3 цента за киловатт-час.

Конструкцию потенциально можно масштабировать по горизонтали. Компания также заявляет, что установки смогут работать на воде.

Небольшие прототипы установок уже запущены и работают, а Airloom будет использовать начальное финансирование для проверки технологии с помощью испытательного устройства мощностью 50 кВ.

Между тем в Тибете заработала крупнейшая в мире сверхвысотная ветряная электростанция. Она имеет мощность 100 МВт и расположена на высоте 4650 м.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!