Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт

В Швейцарии в возрасте 89 лет умер ученый-информатик Никлаус Вирт, известный по созданию языка программирования Pascal в 1970-х годах, сообщила Высшая техническая школа Цюриха, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вирт скончался 1 января. В 1984 году он стал лауреатом премии Тьюринга, которая считается Нобелевской премией в области информатики.

"Пионер компьютеров, изобретатель влиятельных языков программирования: достижения Никлауса Вирта оказали огромное влияние на информатику и поколения программистов. Вероятно, он наиболее известен благодаря разработанному им Pascal. Однако его влияние выходит далеко за рамки этого", - отмечается в сообщении школы.

Вирт также разработал языки программирования Euler, PL360, Algol W, Modula и Modula 2, Oberon и LoLa, написал несколько справочных работ по информатике, которые применялись по всему миру. В его честь назван закон Вирта, согласно которому программное обеспечение замедляется быстрее, чем ускоряется оборудование.

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