Стоимость биткойна превысила $47 тыс.

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднялась выше $47 тыс. впервые с 30 марта 2022 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

По данным на 23:59 по бакинскому времени, стоимость биткойна росла на 6,33%, до $47 054.

Ранее сообщилось, что его стоимость в ходе торговой сессии поднялась выше $46 тыс. впервые с 4 апреля 2022 года. По данным на 21:48 мск, стоимость биткойна росла на 5,83%, до $46 769. Биткойн продолжил рост и находился на уровне $46,887 (+6,23%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, большая часть биткойнов уже "добыта".

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