В самолетах Boeing нашли незатянутые болты

Специалисты американской авиакомпании United Airlines обнаружили на используемых ею самолетах Boeing 737 MAX незатянутые болты на дверях.

"После начала предварительных инспекций в субботу мы зафиксировали случаи [неполадок], вероятно, связанные с проблемами при установке дверей, например обнаружили болты, которые необходимо дополнительно затянуть", - говорится в заявлении, предоставленном в понедельник ТАСС пресс-службой компании, передает Day.Az.

Как указали в United Airlines, 8 января пришлось отменить порядка 200 рейсов из-за запрета на полеты Boeing 737 MAX.

На прошлой неделе Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента с разгерметизацией борта компании Alaska Airlines в Портленде (штат Орегон), который совершил экстренную посадку вскоре после вылета в Онтарио (штат Калифорния). При этом у самолета отвалилась часть фюзеляжа и выпал иллюминатор.