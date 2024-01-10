Китай вывел на орбиту астрономическую обсерваторию

Китай во вторник успешно вывел на орбиту обсерваторию Einstein для исследования рентгеновского излучения в космическом пространстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила Китайская академия наук.

Она была запущена с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2C" с космодрома Сичан в 15:03 по пекинскому времени. Ученые рассчитывают, что зонд весом 1,4 тонны прослужит как минимум 5 лет.

Einstein - это международный проект, в котором, помимо Китайской академии наук, участвуют германский Институт внеземной физики Общества Макса Планка и Французское космическое агентство (CNES).

Зонд оборудован двумя телескопами для изучения небесных объектов в рентгеновском диапазоне. Он будет проводить наблюдение за рентгеновским излучением в космосе и выбросами рентгеновских лучей из черных дыр, чтобы получить новые сведения об их возникновении, эволюции и характеристиках, во время взрыва сверхновых и в случае других выбросов энергии в наблюдаемом диапазоне электромагнитных волн.

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