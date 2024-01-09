Раскрыта официальная дата релиза самого ожидаемого гаджета Apple

На официальном сайте Apple появилась подробная информация о релизе гарнитуры смешанной реальности (MR) Vision Pro.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на это обратила внимание редакция издания MacRumors.

Из заметки на сайте вендора следует, что предварительные заказы Apple Vision Pro в США откроются уже 19 января 2024 года. В рознице же устройство появится 2 февраля 2024 года. Новинку можно будет купить как в онлайн-магазинах, так и в физических Apple Store.

Устройство будет отпускаться по цене $3,5 тыс. За эту стоимость покупатели получат непосредственно Apple Vision Pro, чехол-маску для него, ремешки Solo Knit Band и Dual Loop Band для регулировки посадки устройства на голове, две пары уплотнительных подушек для лица, салфетку для чистки гаджета, аккумулятор, а также кабель USB-C и зарядное устройство. То есть комплектация устройства будет нетипично богатой для продукции Apple.

Из платных опций компания предложит только дополнительные линзы Zeiss с диоптриями для людей с проблемами со зрением. Фиксированные обойдутся в $100 за пару, а сменные в - $150.

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