Маск отреагировал на обвинения в употреблении наркотиков

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск на своей странице в социальной сети X (бывший twitter) опроверг информацию о том, что он употребляет наркотические средства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, бизнесмен отметил, что за три года выборочных тестов в его организме не было обнаружено "даже следов" запрещенных веществ и алкоголя.

7 января издание The Wall Street Journal писало, что в совете директоров Tesla и SpaceX считают, что Маск употребляет наркотики, а также опасаются, что это может сказаться на судьбе принадлежащих ему активов.

Возможное пристрастие бизнесмена к запрещенным веществам может поставить под угрозу заключение со SpaceX многомиллионных государственных контрактов. Адвокат предпринимателя Алекс Спиро рассказал, что бизнесмен регулярно проходит проверки на содержание наркотиков в крови. По его словам, миллиардер ни разу не провалил эти проверки.

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