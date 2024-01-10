Sony представила аналог Apple Vision Pro с кольцом-контроллером

В ходе технологической выставки CES 2024 в Лас-Вегасе компания Sony представила фирменную гарнитуру расширенной реальности (Extended Reality, XR), которая потенциально может стать конкурентом Vision Pro от Apple.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Gadgets 360.

У новинки пока нет продуктового названия, однако Sony позиционирует ее как "устройства для создания и взаимодействия с пространственным контентом". Под пространственным контентом подразумеваются 3D-модели, интерфейс и другой контент, который можно воспроизводить и редактировать при помощи специальных устройств.

Конкретно Sony предлагает для взаимодействия с подобным контентом два вида контроллеров. Один из них представляет собой указатель, похожий на большинство современных пультов от VR-гарнитур, а второй смарт-кольцо, которое надевается на палец.

XR-шлем от Sony оснащен парой OLED-экранов с разрешением 4K, которые охватывают 96% цветовой гаммы DCI-P3. За производительность отвечает специальный процессор Snapdragon XR2+ Gen 2 от Qualcomm. Фирменная технология рендеринга обеспечивает отображение реалистичных текстур высокого разрешения в реальном времени.

В Sony позиционируют новинку как профессиональное устройство для представителей игровой и киноиндустрии, а также дизайнеров.

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