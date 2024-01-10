Правительство Китая отчиталось о взломе популярной технологии Apple

Ученым из Китая удалось разработать способ идентификации пользователей сервиса Apple AirDrop для более жесткого контроля нежелательного контента в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на администрацию Пекина.

Пекинский институт разработал метод взлома зашифрованного журнала iPhone, чтобы идентифицировать телефонные номера и e-mail подключающихся к нему через AirDrop устройств. С помощью нового метода полиция уже выявила нескольких людей, подозреваемых в распространении запрещенного контента.

"Это повышает эффективность и точность раскрытия дел и предотвращает распространение неуместных изображений и контента, оказывающего на граждан дурное влияние", - сообщили в вузе.

Bloomberg пишет, что AirDrop по всему миру используется различными активистами для анонимного распространения своих посланий. В частности, данная функция iPhone широко применялась протестующими для рассылки продемократических лозунгов во время протестов 2019 года в Гонконге.

В Apple на момент публикации новости не прокомментировали заявление Пекина.

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