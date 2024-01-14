Rocket Lab произведет спутники для Пентагона

Американская компания Rocket Lab произведет 18 спутников для Пентагона.

Об этом сообщает SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сумма соответствующего контракта составляет 515 миллионов долларов. Космические аппараты станут частью создаваемой низкоорбитальной группировки Минобороны США. Запуск спутников должен состояться в середине 2027 года.

По конструкции космические аппараты для Пентагона будут напоминать изделия, разрабатываемые Rocket Lab для коммуникационной компании Globalstar.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!