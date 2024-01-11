Для iPhone начали делать чехлы из «кактусовой кожи»

Известный производитель аксессуаров для смартфонов OtterBox представил чехлы для iPhone, сделанные из ткани кактуса опунция. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая серия получила название Symmetry. Они имеют твердый полимерный каркас с усиленными углами, а также выступы вокруг блока камер и дисплея для более надежной защиты от падений и царапин. Поверхность аксессуаров обтянута мягким материалом с текстурой кожи, сделанным из сегментов опунции.

В OtterBox утверждают, что для производства "кактусовой кожи" требуется меньше земли, воды и других природных ресурсов, чем для выделки традиционной кожи. Для изготовления чехлов используются только зрелые подушечки опунции, что позволяет собирать сырье без вреда для растения.

В MacRumors лично протестировали новые чехлы OtterBox на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе и пришли к выводу, что новый материал лучше предложенной Apple альтернативы коже FineWoven.

Аксессуары OtterBox из серии Symmetry поступят в продажу весной 2024 года по цене $60.

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