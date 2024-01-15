Раскрыты подробности о новом шпионском гаджете Apple

Журналисты издания MacRumors проанализировали все слухи про трекер местоположения Apple AirTag 2 и предположили, когда новинка может появиться на рынке и какие функции она получит, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изначально релиз устройства ожидался в 2024 году. Однако, по данным известного аналитика компании TF International Securities Минга-Чи Куо, в конце прошлого года выход Apple AirTag 2 был смещен с четвертого квартала 2024 на неопределенный период 2025 года. Аналогичным прогнозом в своем последнем выпуске информационного бюллетеня Power On поделился и журналист Bloomberg Марк Гурман.

"Apple рассматривала возможность запуска AirTags второго поколения в 2024 году, но теперь, по моим данным, новая версия вряд ли появится на рынке до 2025 года", - написал Гурман.

Относительно функциональности Apple AirTag 2 известно еще меньше. Инсайдеры утверждают, что устройство каким-то образом будет совместимо с гарнитурой смешанной реальности Vision Pro. Также ожидается, что новинка получит новый UWB-чип, который уже используется в iPhone 15. Он повысит точность обнаружения AirTag со смартфонов Apple.

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