Представлен «неубиваемый» смартфон Samsung Galaxy XCover7

Samsung официально представила защищённый смартфон Galaxy XCover7. Цены не озвучены, но раскрыты все ключевые характеристики, передает Day.Az со ссылкой на GSMArena.

Galaxy XCover7 построен на SoC MediaTek Dimensity 6100+, наделён 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, а также поддерживает карты памяти формата microSD. Экран IPS характеризуется диагональю 6,6 дюйма и разрешением Full HD+, он защищён при помощи закалённого стекла Gorilla Glass Victus+.

Основная камера имеет разрешение 50 Мп, фронтальная - 5 Мп. Смартфон защищён от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, он также отвечает требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H. Ёмкость аккумулятора составила 4050 мА·ч, есть режим работы со снятой батареей - при питании от сетевого адаптера. Из других особенностей - порт USB-C и стандартный разъём для наушников.

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