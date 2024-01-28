Apple работает над iPhone без выреза Dynamic Island

Поставщик компонентов Apple, LG Innotek, приступил к разработке дисплеев для iPhone, которые будут оснащены подэкранным модулем камеры UPC1. Об этом сообщает корейское издание TheElec, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что новый модуль позволит компании Apple создать iPhone с экраном без каких-либо отверстий или вырезов. Согласно инсайдерской информации, новая фронтальная камера UPC имеет некоторые ограничения по сравнению с традиционными камерами, в частности, она захватывает меньше света из-за прохождения через дисплейный слой. В ответ на эту проблему LG Innotek разрабатывает специальные линзы, которые увеличат интенсивность света, достигающего сенсора камеры.

Однако данное нововведение не появится в линейке iPhone 16, которая выйдет в 2024 году, или других ближайших моделях. Предполагается, что сначала Apple представит iPhone 17 Pro в 2025 году с круглым отверстием для фронтальной камеры и подэкранным Face ID.

Таким образом, полноценный iPhone без каких-либо вырезов появится не раньше, чем в iPhone 18, который может выйти в 2026 году.