Google добавит в браузер Chrome нейросеть

Компания Google намерена внедрить в браузер Chrome функцию Compose, которая с помощью искусственного интеллекта генерирует текст по запросу пользователя. На это указывают изменения кода в трекере Chromium Gerrit, сообщает портал 9to5mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Функция Compose будет помогать пользователям в создании текстового контента различного назначения, включая сообщения в социальных сетях и электронные письма. Нововведение позволит пользователям получать помощь при написании текстов через интерактивное всплывающее окно автозаполнения, активируемое в текстовых полях веб-форм.

Причем искусственный интеллект сможет анализировать содержимое страницы сайта для более точного понимания контекста задачи пользователя. Предложенная технология сможет предоставить пользователю выбор из нескольких стилей изложения, а также возможность переформулировать или сократить существующий текст.

Подобный функционал уже реализован в таких сервисах, как Gmail, Google Keep и Messages. Там эта функция известна под названием Smart Compose.

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