Раскрыты подробные характеристики мощной PlayStation 5 Pro

В сети появились подробные характеристики консоли PlayStation 5 Pro. Авторитетный инсайдер Том Хендерсон не смог подтвердить утечку, но дал понять, что она может быть правдивой, так как Sony уже начала рассылать разработчикам прототипы нового устройства, сообщает портал iXBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным инсайдера, опубликовавшего характеристики консоли на форуме ResetEra, так называемые девкиты PlayStation 5 Pro, прототипы для разработчиков, оснащены 16 ГБ оперативной памяти GDDR6 со скоростью **18 Гбит/с, 4-нм чипом с архитектурой Zen2 и максимальной частотой процессора 4,4 ГГц. Каждое ядро системы обладает 64 КБ кеша L1, 512 КБ кеша L2 и 8 МБ общего кеша L3.

Графический процессор новой консоли основан на архитектуре RDNA3, однако GPU будет включать усовершенствованные возможности трассировки лучей, соответствующие архитектуре RDNA4. Кроме того, чип включает в себя встроенный NPU XDNA2, предназначенный для ускорения работы собственной технологии машинного обучения от Sony.

По слухам, презентация PlayStation 5 Pro запланирована уже на сентябрь 2024 года с релизом в ноябре.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!