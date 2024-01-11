Запущен новый стандарт связи Wi-Fi

Объединение производителей компьютерной техники и беспроводных устройств Wi-Fi Alliance представило новый стандарт беспроводной связи. Об этом говорится на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В компании сообщили, что начали официально сертифицировать устройства, которые поддерживают стандарт Wi-Fi 7. В числе прочих в альянсе отметили смартфоны, компьютеры, маршрутизаторы и прочие девайсы, которые могут работать со стандартом нового поколения.

Представители организации рассказали, что запуск Wi-Fi 7 предложит различные варианты использования, в том числе в работе с альтернативной реальностью, при иммерсивном 3D-обучении, удаленной работе, в промышленности, автомобилестроении, электронных играх.

По оценке экспертов Wi-Fi Alliance, в 2024 году на рынке появится 233 миллиона устройств, которые смогут работать с новым стандартом. Wi-Fi 7 поддерживает передачу данных со скоростью более двух гигабит в секунду и обеспечивает увеличенную со 160 до 320 мегагерц пропускную способность канала.

Также специалисты альянса пообещали добавить функцию Multi-Link Operation (MLO), которая представляет собой агрегацию соединений по трем диапазонам - 2,4, 5 и 6 гигагерц. Это увеличивает стабильность при подключении большого количества устройств к одной сети.

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