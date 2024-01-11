Рассекречены технические характеристики Nintendo Switch 2

В сети продолжают появляться подробности о консоли Nintendo следующего поколения Switch 2.

Новые данные о технических характеристиках устройства со ссылкой на собственные источники опубликовало тайваньское издание Economic Daily.

По данным СМИ, Switch 2 получит 8 ГБ оперативной памяти (ОЗУ), 64 ГБ внутренней памяти, а также дисплей с частотой обновления до 120 Гц. "Сердцем" устройства станет процессор Nvidia T239. За его счет показатель автономности консоли должен разительно вырасти.

Поскольку новый чипсет Nvidia является эксклюзивом Nintendo, достоверно его спецификация неизвестна. Однако в 2023 году появлялись слухи о том, что он получит 8 производительных ядер, 1536 графических ядер CUDA, а также совместимость с памятью типа LPDDR5. Ожидается, что чип будет поддерживать технологию апскейлинга DLSS.

В Economic Daily также выяснили, что консоль поступит в продажу до конца 2024 года. Она будет стоить $400, то есть на 30% дорожа первого поколения.

В производственную цепочку поставок Nintendo Switch 2 вошли несколько азиатских вендоров. Например, компания Hongzhun займется производством корпуса, Yuanxiang и Weiquan Electronics - поставкой чипов для сенсоров и цепи питания, Yutai делает микрофоны MEMS, а Maoda производит интегральные схемы для системы охлаждения.

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