Мировые поставки ПК значительно снизились в 2023 году

Мировые поставки персональных компьютеров в октябре-декабре 2023 года выросли на 0,3% относительно того же периода годом ранее - до 63,3 млн штук.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, таковы предварительные расчеты исследовательской компании Gartner.

Это первое повышение за последние девять кварталов.

По итогам 2023 года поставки упали на 14,8% и составили 241,8 млн компьютеров. Таким образом, показатель опустился ниже уровня в 250 млн впервые с 2006 года, отмечается в сообщении Gartner.

"Рынок ПК за последние два года пережил период значительной корректировки после необычайного роста между 2020 и 2021 годами", - заявил директор-аналитик Gartner Микако Китагава.

По его словам, рынок ПК достиг дна спада. "Уровень запасов нормализовался в четвертом квартале, что было проблемой, преследовавшей отрасль в течение двух лет", - сказал эксперт.

Зафиксированный в конце прошлого года рост продаж говорит о том, что спрос и предложение наконец-то сбалансировались. "Однако эта ситуация, вероятно, изменится из-за ожидаемого повышения цен на компоненты в 2024 году, а также геополитической и экономической неопределенности", - добавил Китагава.

Поставки компьютеров в США в четвертом квартале выросли на 1,8% (первое повышение с апреля-июня 2021 года). Подъем в EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) составил 8,7%. Между тем продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе упали на 8%.

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