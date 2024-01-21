Представлены беспроводные наушники со встроенным экраном

Компания JBL представила в рамках технологической выставки CES 2024 в Лас-Вегасе серию новой аудиотехники, одним из самых примечательных представителей которой стали наушники Live 3 со встроенным в кейс экраном. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание 9To5Toys.

Live 3 - это полностью беспроводные наушники внутриканального типа. Они оборудованы 12-мм драйверами, имеют поддержку Bluetooth 5.3 и активного шумоподавления, а также могут похвастаться полноценной защитой от влаги и пыли.

Главной особенностью модели является кейс со встроенным 1,45-дюймовым сенсорным дисплеем. На него можно выводить пользовательские изображения, однако по умолчанию он служит для отображения информации об оставшемся заряде аккумулятора.

Общий показатель автономности JBL Live 3 равен 50 часам. Кейс оснащен модулем беспроводной зарядки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!