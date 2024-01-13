В Японии запустили ракету со спутником-шпионом

В Япониии корпорация Mitsubishi Heavy Industries с помощью ракеты Н2А запустила новый разведывательный спутник Optical 8.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, трансляцию запуска с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима вели на сайте компании.

Спутник предназначен для отслеживания ракетных пусков со стороны Северной Кореи, а также для оценки ущерба от стихийных бедствий. Аппарат должен заменить такой же, но уже устаревший спутник Optical 6, который запустили в 2018 году. Срок его эксплуатации подходит к концу.

Запуск изначально планировали на 11 января, но его отложили из-за непогоды.

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