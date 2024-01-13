В Японии запустили ракету со спутником-шпионом
В Япониии корпорация Mitsubishi Heavy Industries с помощью ракеты Н2А запустила новый разведывательный спутник Optical 8.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, трансляцию запуска с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима вели на сайте компании.
Спутник предназначен для отслеживания ракетных пусков со стороны Северной Кореи, а также для оценки ущерба от стихийных бедствий. Аппарат должен заменить такой же, но уже устаревший спутник Optical 6, который запустили в 2018 году. Срок его эксплуатации подходит к концу.
Запуск изначально планировали на 11 января, но его отложили из-за непогоды.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре