Культовый бренд представил наушники, которые следят за сердцем человека

Культовый производитель аудиотехники Sennheiser представил новые беспроводные наушники Momentum Sport, которые обладают рядом биометрических функций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание MacRumors.

Momentum Sport предназначены для занятий спортом, поэтому оснащены датчиком сердечного ритма и датчиком температуры тела, которые снабжают пользователя биометрическими данными в режиме реального времени. Информацию о пульсе и температуре можно собирать в приложении "Здоровье" на устройстве Apple. Кроме того, Momentum Sport совместимы с другими платформами вроде Strava, Garmin, Peloton и Polar.

Имеется встроенный акустический канал, предназначенный для минимизации шума от шагов, дыхания и других звуков тела. Полуоткрытая конструкция корпуса при этом способствует естественному восприятию звуков окружающей среды, что важно для бега, езды на велосипеде и других упражнений на открытом воздухе.

Доступно несколько режимов прослушивания, в том числе режим прозрачности, режим защиты от ветра и режим адаптивного шумоподавления. Наушники оснащены новой акустической системой, обеспечивающей, по словам Sennheiser, лучший звук среди спортивных наушников. Также заявлены степень защиты от влаги по стандарту IP55 и ударопрочный корпус.

Momentum Sport поступят в продажу 9 апреля 2024 году по цене $330, что равно примерно 30 тыс. руб. по курсу на момент написания новости.

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