Blizzard протестирует новый режим игры в Overwatch 2

Компания Blizzard сообщила, что на этих выходных в Overwatch 2 будут проводиться испытания нового режима Quick Play: Hacked - Quicker Play.

В нем вам предложат большую скорость захвата, полезную нагрузку и время перезагрузки, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

В разделе "Часто задаваемые вопросы" студия сообщает, что они решили потестировать режим в течение ограниченного времени для того, чтобы лучше понять, как понравится игрокам в режиме быстрой игры. Относительно выбора заменить Quick Play именно на Quick Play: Hacked, а не включить его как опцию в аркадном режиме, студия объясняет, что Quick Play: Hacked влияет на основной игровой процесс основного режима Overwatch 2, однако все же стремится к более сбалансированному опыту.

Сейчас игроки не смогут играть в Quick Play в этот выходной, если они не создадут специальную игру с соответствующими правилами или не пригласят других игроков. До 13 января Quick Play: Hacked будет единственной доступной альтернативой для поиска игры. Обычный режим Quick Play вернется 14-го января.

Overwatch 2 доступна для игры на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и PC.

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