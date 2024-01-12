Samsung выпустила обновление Android 14

Компания Samsung недавно начала обновлять Galaxy A14 5G до Android 14 в Индии и США.

Сейчас появилась информация, что прошивка вышла ещё в одном регионе, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Речь идёт про Европу. Система получила номер сборки A146PXXU5CWL7 и весит 1.7 ГБ. Прошивку уже волнами начали распространять в европейских странах. Проверить наличие OTA можно в настройках гаджета.

Что касается списка изменений, то он стандартный. Galaxy A14 5G получил декабрьский или январский патч безопасности Google, а также оболочку One UI 6 с обновлённым интерфейсом и новыми функциями.

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