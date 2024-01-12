Массовые сокращения в Discord

Discord объявила об увольнении 170 сотрудников или 17% персонала.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, генеральный директор компании Джейсон Цитрон объяснил сокращение желанием повысить гибкость команды мессенджера.

Сотрудников уведомили об увольнениях на общем собрании. Сокращения затронут работников различных отделов Discord.

Автор Verge полагает, что увольнения не связаны с финансовым положением компании, хотя сервис пока не стал прибыльным и всё ещё пытается возобновить рост числа пользователей после всплеска во время пандемии COVID-19.

Цитрон отметил, что Discord слишком стремительно увеличила численность персонала за последние несколько лет. Этот повод для сокращений довольно распространён среди руководителей ряда технологических компаний. По словам Цитрона, с 2020 года штат Discord вырос в пять раз. Таким образом компания взяла на себя больше проектов и стала менее эффективной в своей деятельности, отметил глава Discord.

Уволенные сотрудники получат зарплату за пять месяцев и недельное жалование за каждый полный год в Discord, пять месяцев льгот, три месяца аутплейсинговых услуг, доступ к медицинской страховке Modern Health до конца 2024 года и многое другое.

Компания уже проводила сокращения в августе прошлого года. Тогда работы лишились 40 сотрудников Discord или 4% персонала. Увольнения затронули членов команд по маркетингу, дизайну и развлечениям.

Только за текущую неделю о сокращениях в своих подразделениях объявили Amazon и Google.

В общей сложности Discord удалось привлечь около $1 млрд финансирования. Источник Verge поделился, что на балансе компании находятся более $700 млн. По его словам, в 2024 году Discord надеется стать прибыльной. В 2021 году компания отклонила предложение Microsoft о приобретении за $12 млрд и размышляет о выходе на биржу.

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