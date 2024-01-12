Новые спутники Starlink начали передавать смс-сообщения

Система космического интернета Starlink американской компании SpaceX начала передачу смс-сообщений благодаря новым спутникам, способным устанавливать прямой канал связи со смартфонами на Земле. Об этом сообщили в официальном аккаунте SpaceX в социальной сети X (ранее - Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди первых коротких посланий из космоса были такие тексты, как "Новый телефон, кто это?", "Никогда не видел такой связи" и "Очень вау".

В SpaceX отметили, что группировка Starlink теперь включает в себя более 5250 функциональных аппаратов. Передача смс-сообщений с орбиты стала возможно после успешного запуска шести новых спутников, который состоялся 2 января 2024 года.

Эти устройства отправляют информацию на наземные смартфоны напрямую, а не через вышки сотовой связи, что дает возможность принимать и отправлять данные в местах, где не действуют мобильные сети.

До недавнего времени прямое подключение обычных телефонов к спутникам было почти невозможным из-за технических ограничений, связанных с большой дистанцией, быстрым движением аппаратов по орбите и слабыми антеннами мобильных устройств. Однако новые кремниевые антенны с фазированными решетками и современные алгоритмы позволили преодолеть этот барьер, уточнили в компании.

SpaceX планирует поставить в 2024 году новый рекорд космических запусков, проведя 144 старта - на 46 больше, чем в 2023 году.

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