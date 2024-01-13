Стали известны сроки третьего испытательного запуска Starship

Третье летное испытание многоразовой транспортной системы Starship состоится в феврале. Об этом со ссылкой на заявление вице-президента по работе с клиентами и интеграции компании SpaceX Джессику Дженсен сообщает издание SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во время брифинга, посвященного усилиям НАСА по исследованию Луны, от менеджера стало известно, что получение лицензии Федерального управления гражданской авиации США оказывается ключевым фактором, влияющим на сроки пуска. По оценке вице-президента компании, разрешение на старт может быть получено от регулятора в феврале.

Дженсен добавила, что необходимые оборудование и инфраструктура будут готовы к запуску Starship уже в январе.

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