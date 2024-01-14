SSD резко подорожают в 2024 году

Аналитики компании TrendForce предсказали подорожание твердотельных накопителей на рынке. Отчет опубликован на сайте фирмы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По оценке специалистов, в краткосрочной перспективе цены на флеш-память NAND вырастут, что в конечном итоге приведет и к росту цен на потребительские накопители. Авторы отметили, что цены на NAND начали резко расти во второй половине 2023 года.

Аналитики заявили, что рост цен вызван интересами производителей накопителей вернуться к прибыльности - таких лидеров рынка, как Samsung, SK hynix и Micron. При росте цен на SSD на 40 процентов их бизнес вернется к безубыточности, рост на 50 процентов - позволит компаниям заработать.

В качестве примера специалисты привели данные, согласно которым средняя цена на чипы TLC, используемые при создании SSD, росла в 2023 году. Так, для накопителей емкостью 512 гигабайт она выросла на 120 процентов за полгода. За тот же период цены для накопителей емкостью 128 и 256 гигабайт выросли на 22 и 60 процентов соответственно.

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