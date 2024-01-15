Доход главы Apple резко упал

Доход главы Apple Тима Кука резко упал: в 2023 году он заработал 63,2 миллиона долларов по сравнению с 99,4 миллиона долларов в 2022-м.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в официальном отчете компании.

В источнике отмечается, что общий заработок Кука включает в себя 3 миллиона долларов (около 264,3 миллиона рублей) базовой зарплаты, 47 миллионов долларов в виде акций, 10,7 миллиона долларов в виде бонусов по результатам работы и 2,5 миллиона долларов в виде других компенсаций.

Кроме того, известно, что Кук владеет в общей сложности более чем тремя миллионами акций Apple, а также миллионом акций RSU, права на которые ему еще не переданы.

В отчете отмечается, что в 2023 году совет директоров Apple, акционеры и сам Кук решили уменьшить вознаграждение главы компании. Планировалось, что он получит 49 миллионов долларов, но в итоге эта сумма была увеличена благодаря успешной работе компании.

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